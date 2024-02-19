Milot Rashica: 'İlk yarıda iyi değildik ama...'

Süper Lig'in 26. haftasında kendi sahasında ağırladığı Konyaspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Milot Rashica mücadelenin ardından görüşlerini aktardı. Rashica, "İlk yarıda rakibin oynamasına müsaade ettik. Biraz daha geriye çekildik. Bunun normalde olmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 22:50
Milot Rashica: 'İlk yarıda iyi değildik ama...'
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Beşiktaş'ın Kosovalı yıldızı Milot Rashica, 2-0 kazanılan Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Galibiyetten ötürü mutlu olduğunu söyleyen Rashica, "Kazandığımız için çok mutluyum. Evimizde önemli bir galibiyet kazandık. Her maça kazanmak için çıkıyoruz ama bazen bu olmuyor. İlk yarıda iyi değildik ama ikinci yarıda daha iyiydik. Sonrasında galibiyete ulaştığımız için mutluyuz" dedi.

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"BUNUN NORMALDE OLMAMASI GEREKİYOR"

İlk yarıdaki oyunu eleştiren Rashica, "İlk yarıda rakibin oynamasına müsaade ettik. Biraz daha geriye çekildik. Bunun normalde olmaması gerekiyor. İkinci yarıda bunu değiştirdik. Daha ofansif oynadık ve oyunun kontrolü de bize geçti" ifadelerini kullandı.


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