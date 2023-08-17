Milot Rashica transferinin perde arkası

Yayınlanma: 17.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.08.2023 - 03:00

Siyah-Beyazlıların son 1 haftada gizli bir operasyon yürüttüğü, iki yöneticinin özel olarak İngiltere’ye gittiği ve transfere dair hiçbir bilginin sızmamasının sağlandığı öğrenildi. Galatasaray’ın istediği ancak transferi için bir süredir adım atmadığı Kosovalı oyuncu için teknik direktör Şenol Güneş’in onayıyla Beşiktaş devreye girdi. Beşiktaşlı iki yönetici, İngiltere’de Norwich kulübüyle görüşüp 5 milyon 250 bin Avro’luk bonservis ve ödeme planında anlaştı. Siyah-Beyazlılar ardından Rashica’yı ikna etti.

FAZLASINI TEKLİF ETTİLER AMA...

27 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş’la anlaşmasının öğrenilmesinin ardından Galatasaray yönetiminden etkili bir ismin Rashica’yı arayıp, 750 bin Avro fazla yıllık ücret teklif ettiği, İstanbul’a geldiğinde kendileriyle görüşmelerini istediği öğrenildi. Transfer operasyonunu bizzat yürüten Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ ile kurmaylar, Rashica’nın aklının çelinmesine izin vermedi. Kocadağ ilk kez bir yeni transferle özel uçağa binip İstanbul’a geldi. Rashica sağlık kontrolünden geçirilip imzalar atıldı. Beşiktaş bu transferi sosyal medyada “Şafak operasyonu” adıyla duyurdu.