Okan Buruk'tan Milot Rashica ve Nicolo Zaniolo açıklaması

Yayınlanma: 15.08.2023 - 23:47

Güncelleme: 15.08.2023 - 23:52

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana'yı mağlup ederek tur atladı.

Karşılaşmanın ardından Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

"COŞKUMUZ UMUT VERDİ"

Okan Buruk, "Çok istekli başladık. Rakibe pozisyon vermedik, iyi işler yaptık. Önemli olan kazanmaktı. Sonra Lucas'ın kırmızı kartı oldu. Savunduk, hücum ettik, rakibin geldiği bölümler de oldu. Maçın başındaki coşkumuz umut verdi. Lucas'ın kırmızı kartı üzdü. 1 veya 2 maçta olmaması üzücü oldu. Ülke puanına kazanarak katkı verdik" ifadelerini kullandı.

"KOLAY BİR MAÇ OLMAYACAK"

Okan Buruk ayrıca; "Çok istekli başladık. Rakibe pozisyon vermedik, iyi işler yaptık. Önemli olan kazanmaktı. Maçın başındaki coşkumuz bize gelecek için ümit verdi ama Torreira'nın kırmızı kartı kötü oldu. Molde, kendi sahasında etkili olabilen bir takım. Kolay bir maç olmayacak." dedi.

"SAĞ KANATTA ÇOK FAZLA OPSİYONUMUZ VAR"

Buruk, Beşiktaş'ın Rashica transferi ve kanat bölgesi için; "Maç sonrası Rashica haberlerini yeni duydum. Sağ kanatta çok fazla opsiyonumuz var, birçok fırsat da karşımıza çıkıyor. Bununla ilgili gelişmeler olabilir." açıklamasında bulundu.

"ZANİOLO GİTMEK İSTİYOR"

Deneyimli teknik direktör, Aston Villa'ya transferi gündemde olan oyuncusu için; "Zaniolo ile ilgili süreç sürüyor. Kendisi Premier League'de oynamak isteyen bir oyuncu, buna saygı duyuyoruz. Kulübümüzün de menfaatleri oluşacaksa, bu transfer olacak gibi gözüküyor." dedi.