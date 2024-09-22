Milot Rashica: 'Zor da olsa 3 puanı aldık'

Süper Lig'in 6. haftasında kendi sahasında ağırladığı Eyüpspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Kosovalı oyuncu Milot Rashica, maçın ardından konuştu. Rashica, "Taraftarlarımızın desteğiyle zor da olsa 3 puanı aldık. Bu şekilde devam etmeliyiz" dedi.

Milot Rashica: 'Zor da olsa 3 puanı aldık'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.09.2024 - 22:39

Beşiktaş'ın Eyüpspor karşısında ilk golünü kaydeden Milot Rashica, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

Milot Rashica yaptığı açıklamada, ".3 puan için, galibiyet için çok mutluyum. Geçen hafta kaybettiğimiz puanlardan sonra galibiyetle devam etmek önemliydi. Gol atan oyuncu mutludur ama daha çok galibiyet için mutluyum. 2-3'ü bulup maçı erkenden bitirip daha rahat kazanmaktı hedefimiz. Maçın gidişatını kendimiz zorlaştırdık. Bunu geliştirmemiz lazım" dedi.

"ŞAMPİYONLUK YOLUNDA KÜÇÜK BİR ENGELDİ"

Kosovalı oyuncu ayrıca, "Geçen haftaki maçı da kazanmalıydık. Şampiyonluk yolunda küçük bir engeldi. Bugün telafi etmeliydik ve ettik. Bugün takım olarak çok savaştık. Taraftarlarımızın desteğiyle zor da olsa 3 puanı aldık. Bu şekilde devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Milot Rashica #beşiktaş #eyüpspor #süper lig

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