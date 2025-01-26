Milot Rashica'dan beraberlik açıklaması: 'En iyi oyunumuz değildi'

Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Kosovalı oyuncu Milot Rashica, maçın ardından görüşlerini aktardı.

Milot Rashica'dan beraberlik açıklaması: 'En iyi oyunumuz değildi'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.01.2025 - 20:33

Beşiktaş'ın kanat oyuncusu Milot Rashica, 1-1 sona eren Antalyaspor maçı sonrası konuştu.

Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Kosovalı futbolcu, şu sözleri kullandı:

"Bugün son maçta oynadığımız kadar iyi oynayamadık, işleri kendimiz için zorlaştırdık. Rakibin arkasına sarkmayı denedik ve golü de bu şekilde attık. Bugünkü oyun en iyi oyunumuz değildi. Hocamızın ilk fikri her zaman öne oynamaktır, biz de bu fikre adapte olmaya çalışıyoruz."


Etiketler: #Milot Rashica #beşiktaş #antalyaspor

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