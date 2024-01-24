Milwaukee Bucks'ta Adrian Griffin dönemi sona erdi: İşte yerine gelecek isim!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Milwaukee Bucks, başantrenör Adrian Griffin ile yolları ayırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.01.2024 - 12:44
Milwaukee Bucks'ta Adrian Griffin dönemi sona erdi: İşte yerine gelecek isim!
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Milwaukee Bucks, başantrenörü Adrian Griffin'in işine son verdi.

Griffin, Toronto Raptors'ta yardımcı antrenör olarak uzun bir süre çalıştıktan sonra geçen yaz Bucks tarafından işe alınmıştı. Bucks, önceki sezonun play-off ilk turunda elendikten sonra Mike Budenhozler ile yollarını ayırmıştı.

Doc Rivers (solda)

GRİFFİN YERİNE RİVERS

ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre Bucks, tecrübeli koç Doc Rivers'ı yeni koç olarak ciddi şekilde düşünüyor.

Kolej basketbolunu Marquette'te oynamış olması nedeniyle Milwaukee ile bir bağlantısı bulunan Rivers, en son görev aldığı Philadelphia 76ers ile play-off ikinci turunda elenmesinin ardından görevinden alınmıştı.

Milwaukee, 30 galibiyet 13 mağlubiyet derecesi ile Doğu Konferansı'nda ikinci sırada yer alıyor.


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