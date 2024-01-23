NBA'de Joel Embiid'den müthiş performans: 70 sayı attı, kulüp rekoru kırdı!

Yayınlanma: 23.01.2024 - 09:45

Güncelleme: 23.01.2024 - 09:47

Philadelphia 76ers, Wells Fargo Center'da oynanan maçta San Antonio Spurs'ü 133-123 mağlup etti.

Çaylak yıldız Victor Wembanyama'ya karşı ilk maçında Joel Embiid, 70 sayı kaydederek Wilt Chamberlain'ın 68 sayılık takım rekorunu kırmayı başardı. Embiid 70 sayıya 24/41 saha içi isabeti ve 21/23 serbest atış isabetiyle ulaşırken, ayrıca 18 ribaund, 5 asist, 1 top çalma ve 1 de blok kaydetti ve NBA tarihinde 70 sayı barajını geçen dokuz oyuncudan biri oldu.

Joel Embiid

Wembanyama 33 sayı, 7 ribaund, 2 asist ve 2 blokla Spurs'e liderlik etti. San Antonio Spurs forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, karşılaşmayı 2 sayı, 3 ribaund ve 1 asist ile tamamladı.

KEVİN DURANT'TEN MAÇ KAZANDIRAN BASKET

Phoenix Suns, Footprint Center'da konuk ettiği Chicago Bulls'u 115-113 mağlup etti.

Kevin Durant

Maçı kazandıran basketi bulan Kevin Durant, karşılaşmayı 43 sayı, 6 ribaund, 8 asist ve 2 blokla tamamladı. Bradley Beal 18 sayı, 4 ribaund ve 5 asistle oynadı.

Bulls'ta Coby White 26 sayı, 10 ribaund ve 9 asistle mücadele etti. DeMar DeRozan 21 sayı, 5 ribaund ve 3 asist kaydederken, Nikola Vucevic 19 sayı, 17 ribaund ve 7 asistle oynadı.

NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:

Milwaukee Bucks 122-113 Detrois Pistons

Philadelphia 76ers 133-123 San Antonio Spurs

Cleveland Cavaliers 126-99 Orlando Magic

Memphis Grizzlies 108-100 Toronto Raptors

New Orleans Hornets 128-125 Minnesota Timberwolves

Boston Celtics 119-110 Dallas Mavericks

Phoenix Suns 115-113 Chicago Bulls

Sacramento Kings 122-107 Atlanta Hawks