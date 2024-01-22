NBA'de Alperen Şengün yıldızlaştı: Houston Rockets, Boston Celtics'i elinden kaçırdı!
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets, Boston Celtics deplasmanında 116-107 mağlup oldu.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün "triple-double" yaptığı maçta Houston Rockets, Boston Celtics'e 116-107 yenildi.
NBA'e 6 maçla devam edildi. Rockets'ın Doğu Konferansı lideri Celtics'e kaybettiği mücadelede 24 sayı, 12 ribaunt, 10 asistle oynayan Alperen Şengün, NBA kariyerinde 3. kez "triple-double"a imza attı.
Sezonun 22. yenilgisini yaşayan Rockets'ta Dillon Brooks 25, Jalen Green 16, Amen Thompson 15 sayı buldu.
Konuk takım Celtics'te Kristaps Porzingis 32 ve Derrick White 21 sayı üretti. Bu sezon 33. galibiyetine ulaşan Celtics'te Jaylen Brown ise 13 sayı, 11 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaptı.
JOKIC'TEN 42 SAYI
Batı Konferansı üçüncüsü Denver Nuggets, deplasmanda Washington Wizards'ı 113-104 mağlup ederek 30. galibiyetini aldı.
Nikola Jokic'in 42 sayı, 12 ribaunt, 8 asistle galibiyetin mimarı olduğu Nuggets'ta Michael Porter Jr ve Jamal Murray ise 19'ar sayı kaydetti.
Üst üste 4 olmak üzere 35. yenilgisini yaşayan Wizards'ta Kyle Kuzma 17, Daniel Gafford ve Tyus Jones 15'er sayı attı.
SONUÇLAR
Los Angeles Clippers-Brooklyn Nets: 125-114
Washington Wizards-Denver Nuggets: 104-113
Orlando Magic-Miami Heat: 105-87
Houston Rockets-Boston Celtics: 107-116
Phoenix Suns-Indiana Pacers: 117-110
Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers: 134-110
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