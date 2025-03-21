Mimovic'in milli takım performansı gündem oldu!
UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Sırbistan, deplasmanda Avusturya ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada Sırbistan'a beraberliği getiren golün asisti Fenerbahçe'nin yeni transferi Ognjen Mimovic'ten geldi.
UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Sırbistan, Avusturya'ya konuk oldu. Karşılaşma 1-1 sona erdi. Fenerbahçe'nin Kızılyıldız'dan kadrosuna katıp ardından Zenit'e kiraladığı Mimovic, ülkesine beraberliği getiren golün asistini yaptı.
Karşılaşma Avusturya'nın 1-0'lık üstünlüğüyle devam ederken Mimovic, orta sahanın biraz gerisinde aldığı topu yaklaşık 40-45 metre süratle ileri götürdü.
Daha sonra Samardzic, Mimovic'ten aldığı pası harika bir şutla tamamladı ve takımına beraberliği getirdi.
20 yaşındaki sağ bekin bu goldeki dinamizmi ve hızı Fenerbahçe taraftarından tam puan aldı. Mimovic karşılaşmada 3 başarılı çalım ve 2 engellenen şut istatistiği de dikkat çekti.
Zenit ile sezon sonuna kadar kiralık sözleşmesi olan Mimovic, yeni sezonda Fenerbahçe'ye katılacak. Sırp sağ bekin sarı-lacivertlilerle 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
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