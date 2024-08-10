Milli güreşçi Paris 2024'te çeyrek finalde mağlup oldu!

Milli güreşçimiz Yasemin Adar Yiğit, çeyrek finalde Japon Yuka Kagami'ye 3-0 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.08.2024 - 14:57
Milli güreşçi Paris 2024'te çeyrek finalde mağlup oldu!
Abone Ol google-news

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli güreşçi Yasemin Adar, çeyrek finalde mağlup oldu.

Yasemin Adar, çeyrek final karşılaşmasında Japon rakibi Yuka Kagami'ye 3-0 yenildi.

Kagami finale çıkarsa, Yasemin 11 Ağustos Pazar günü repesaj mücadelesine çıkacak.


Yasemin Adar Yiğit haberleri Paris 2024 Olimpiyat Oyunları haberleri olimpiyat haberleri Güreş haberleri

İlgili Haberler

Milli güreşçi Taha Akgül, Paris 2024'te yarı finalde!

Milli güreşçi Taha Akgül, Paris 2024'te yarı finalde!
Nesrin Baş, Paris 2024'e son 16 turunda veda etti!

Nesrin Baş, Paris 2024'e son 16 turunda veda etti!
Paris 2024'de futbolda bronz madalyanın sahibi belli oldu!

Paris 2024'de futbolda bronz madalyanın sahibi belli oldu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler