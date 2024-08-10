Milli güreşçi Paris 2024'te çeyrek finalde mağlup oldu!
Milli güreşçimiz Yasemin Adar Yiğit, çeyrek finalde Japon Yuka Kagami'ye 3-0 mağlup oldu.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli güreşçi Yasemin Adar, çeyrek finalde mağlup oldu.
Yasemin Adar, çeyrek final karşılaşmasında Japon rakibi Yuka Kagami'ye 3-0 yenildi.
Kagami finale çıkarsa, Yasemin 11 Ağustos Pazar günü repesaj mücadelesine çıkacak.
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