Nesrin Baş, Paris 2024'e son 16 turunda veda etti!
Paris 2024 Olimpiyatları'nda milli güreşçi Nesrin Baş, son 16 turunda ABD'li Kayla Colleenn Miracle'a 12-2 yenildi.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Nesrin Baş, son 16 turunda ABD'li rakibine yenildi.
Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen karşılaşmalarda Nesrin Baş, kadınlar 62 kiloda ABD'li Kayla Colleenn Miracle ile karşı karşıya geldi.
Milli sporcu, müsabakadan 12-2 mağlup ayrıldı.
Nesrin Baş, ABD'li güreşçinin finale kalması halinde bronz madalya için yarın repesajda mücadele verecek.
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