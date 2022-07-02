Minnesota Timberwolves, Rudy Gobert'i kadrosuna kattı

02 Temmuz 2022 Cumartesi, 17:48

Batı Konferansı takımları Utah Jazz ve Minnesota Timberwolves dev bir takasa imza attı.

ESPN'de yer alan haberde, Rudy Gobert'in takasla Minnesota'ya transfer olduğu ifade edildi.

Takas sonucunda Utah Jazz; Malik Beasley, Patrick Beverley, Jardde Vanderbilt ve Leandro Bolmaro ve Walker Kessler'i kadrosuna kattı. Jazz ayrıca Minnesota'dan 4 tane 1.tur draft hakkı elde etti.

3 KEZ YILIN SAVUNMACISI SEÇİLDİ

9 sezondur NBA'de Utah Jazz forması giyen Rudy Gobert, geçen sezon 15.6 sayı, 14.7 ribaunt ve 1.1 asist ortalamaları yakalamıştı.

Gobert, kariyerinde 3 kez All-Star'a seçilirken 3 kez de yılın savunmacısı ödülüne layık görüldü.