Minnesota Timberwolves, Rudy Gobert'i kadrosuna kattı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves ve Utah Jazz arasında gerçekleşen takasta Minnesota, Rudy Gobert'i transfer etti.
Batı Konferansı takımları Utah Jazz ve Minnesota Timberwolves dev bir takasa imza attı.
ESPN'de yer alan haberde, Rudy Gobert'in takasla Minnesota'ya transfer olduğu ifade edildi.
Takas sonucunda Utah Jazz; Malik Beasley, Patrick Beverley, Jardde Vanderbilt ve Leandro Bolmaro ve Walker Kessler'i kadrosuna kattı. Jazz ayrıca Minnesota'dan 4 tane 1.tur draft hakkı elde etti.
3 KEZ YILIN SAVUNMACISI SEÇİLDİ
9 sezondur NBA'de Utah Jazz forması giyen Rudy Gobert, geçen sezon 15.6 sayı, 14.7 ribaunt ve 1.1 asist ortalamaları yakalamıştı.
Gobert, kariyerinde 3 kez All-Star'a seçilirken 3 kez de yılın savunmacısı ödülüne layık görüldü.
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