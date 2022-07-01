Bakan Koca yanıtladı: 'Sonbaharda maskeler geri dönecek mi?'

01 Temmuz 2022 Cuma, 10:41

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarında bir süredir artış gözlemlendiğini açıkladı.

Koca, “Vakalar artıyor. Günlük vaka sayısı üç bini geçti. Daha önce günlük sayı binin altına düşmüştü. Şimdi 4 bine doğru gidiyor. Ama öbür yandan hastane yükünde henüz bir artış gözlemlemiyoruz. Grip benzeri bir tablo ile karşı karşıyayız” dedi.

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, BioNTech'in kurucu ortaklarından Uğur Şahin'in, "Yeni dalga kapıda, sonbaharda yeniden maske takmaya başlayabiliriz" açıklaması da soruldu. Koca açıklamayı, "Ben vatandaşı tedirginliğe sevk edecek bir tablo beklemiyorum" sözleriyle değerlendirdi.

Koca, "Vaka sayısı artabilir ama virüsün mutasyonla birlikte hasta yapma gücü azaldı" dedi.

Koca, risk gurubundakilere kişisel tedbirlere uymaları ve hatırlatma dozlarını yaptırmaları tavsiyesinde de bulundu.