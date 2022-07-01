NBA tarihinin en pahalı kontratı: Nikola Jokic’ten Denver Nuggets’a 5 yıllık imza

01 Temmuz 2022 Cuma, 09:22

Denver Nuggets'ın 2014 yılında 41. sıradan draft ettiği Nikola Jokic, NBA'de tarih yazmaya devam ediyor.

Üst üste ikinci kez MVP seçilen Jokic, takımıyla olan sözleşmesini 5 yıl uzattı.

Bu süreçte 264 milyon dolar kazanacak olan 'Joker' lakaplı basketbolcu, böylece NBA tarihinin en yüksek kontratına imza atan isim olarak tarihe geçti.

27 yaşındaki Jokic daha önce bir sezonda 2000 sayı, 1000 ribaund and 500 asist barajını aşan ilk basketbolcu olarak da kayıtlara geçmişti.