NBA tarihinin en pahalı kontratı: Nikola Jokic’ten Denver Nuggets’a 5 yıllık imza
Denver Nuggets'ın Sırp yıldızı Nikola Jokic, NBA tarihinin en yüksek kontratını aldı.
Denver Nuggets'ın 2014 yılında 41. sıradan draft ettiği Nikola Jokic, NBA'de tarih yazmaya devam ediyor.
Üst üste ikinci kez MVP seçilen Jokic, takımıyla olan sözleşmesini 5 yıl uzattı.
Bu süreçte 264 milyon dolar kazanacak olan 'Joker' lakaplı basketbolcu, böylece NBA tarihinin en yüksek kontratına imza atan isim olarak tarihe geçti.
27 yaşındaki Jokic daha önce bir sezonda 2000 sayı, 1000 ribaund and 500 asist barajını aşan ilk basketbolcu olarak da kayıtlara geçmişti.
Video Haberler
- Ümraniye'de 'yol' tartışması: İETT aracını yumrukladı!
- Lokantada patlama: 3 araç zarar gördü
- Artvin'de heyelan meydana geldi: Ölü ve yaralılar var
- Türkiye'nin NATO pazarlığının perde arkası
- 250 bin TL’lik tazminat davası
- Eski müdürün 'anlaşma' trafiği açığa çıktı
- Abdülkadir Ömür'ün trafikteki görüntüleri tepki çekti!
- Kolonlardaki çatlak ekipleri harekete geçirdi
- İstanbul'da hareketli dakikalar
- Eski AKP'li yurttaş Özel'e böyle seslendi
En Çok Okunan Haberler
-
- Cüneyt Arkın'ın cenaze töreninde büyük ayıp!
- Asgari ücret için üç ihtimal var
- Ceyhan: Bu üç semptoma dikkat edin
- Asgari ücrete ilişkin yönetmelik yürürlükte
- Cübbeli kişiler parkta oturan çifte saldırdı
- ‘Bu sadaka bile değil’
- Erdoğan'a kötü haber: 4 isme de kaybediyor
- İşte masada konuşulan rakam
- Sedat Peker'den bir 'Demirören' çıkışı daha
- İşte otoyollardaki yeni hız sınırı