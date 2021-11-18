Miralem Pjanic Beşiktaş'ın başını ağrıttı!
Bosna Hersek’in Finlandiya’ya 3-1 yenildiği maçtan bir gün önce Miralem Pjanic’in arkadaşlarıyla eğlenceye gittiği ve nargile içerken görüldüğü fotoğrafın yayınlanması Bosna'dan sonra Beşiktaş'ı da rahatsız etti.
Beşiktaş'ın Boşnak yıldızı Miralem Pjanic, ülkesinde tartışma konusu oldu. Konu Beşiktaş'ı da rahatsız etti. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu’nda yer alan Bosna Hersek’in sahasında Finlandiya ve Ukrayna ile oynadığı nedeniyle milli takım kampında yer alan Miralem Pjanic’in fotoğrafları, ülkeyi karıştırdı.
Dünya Kupası’na katılma umutlarını son iki maça taşıyan Bosna Hersek, evindeki iki maçta da mağlup olarak grubu 4. sırada tamamladı. Bosna Hersek’in Finlandiya’ya 3-1 yenildiği maçtan bir gün önce Miralem Pjanic’in arkadaşlarıyla eğlenceye gittiği ve nargile içerken görüldüğü fotoğrafın yayınlanması ülkede gündeme oturdu.
BEŞİKTAŞ RAHATSIZ!
Miralem Pjanic, Bosna Hersek’in Ukrayna ile oynadığı maçın kadrosunda yer almazken, kararın çıkan fotoğraflar nedeniyle verildiği iddia edildi. 31 yaşındaki yıldızın fotoğraflarda Milli Takım eşofmanı giymesi de tartışmaları alevlendirdi.
Sosyal medya hesabından konu ile ilgili bir açıklama yapan Miralem Pjanic, “Ukrayna maçında oynamamak, teknik direktörle benim aramda yapılan konuşma sonrası alınan bir karardı. Basında çıkan fotoğraf da eski” ifadelerini kullandı.
Finlandiya maçına ilk 11’de başlayan Miralem Pjanic, 66 dakika sahada kalırken, Ukrayna maçı kadrosuna ise alınmamıştı.
Bu gelişelerin ardından Beşiktaş'ta yönetimin de Pjanic'ten rapor isteyeceği öğrenildi.
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