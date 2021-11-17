Miralem Pjanic, eleştirilere cevap verdi
Beşiktaş'ta forma giyen Miralem Pjanic, hakkında çıkan haberlere sosyal medyadan cevap verdi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giyen Miralem Pjanic, hakkında çıkan haberlere sosyal medyadan cevap verdi.
Geçtiğimiz günlerde Bosna Hersek basınına yansıyan nargileli fotoğrafının eski olduğunu söyleyen Pjanic, milli takımdaki son maçta oynamamasıyla ilgili iddiaları da yalanladı.
Ayrıca fotoğraflarda Miralem Pjanic'in milli takım eşofmanıyla olması da tepkileri arttırmıştı.
Pjanic, iddiaları reddettiği paylaşımı şu şekilde:
Pjanic, paylaşımında "Resmi olarak haberleri reddediyorum. Oynamama kararı teknik direktör ile beraber alındı. Ayrıca fotoğraf da eski." dedi.
Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic şu ana kadar siyah-beyazlı formayı 8 maçta giydi, oynadığı maçlarda toplam 4 asist yaptı.
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