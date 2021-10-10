Miralem Pjanic, Juventus'a transfer iddialarını yanıtladı

10 Ekim 2021 Pazar, 14:07

Beşiktaş'ın transferin son günlerinde Barcelona kulübünden kiralık olarak renklerine kattığı Miralem Pjanic, milli arada Fransa-Belçika mücadelesini takip etmek için İtalya'nın Torino kentine gitti.Torino aynı zamanda Pjanic'in eski takımı olan Juventus'un şehri olma özelliğini taşıyor.

Sky Sports İtalia, Pjanic'i Torino gezisinde eski kulübü Juventus'un antrenmanlarını yaptığı Continassa'ya girerken görüntüledi. Boşnak orta sahanın burada teknik direktör Massimiliano Allegri ve birkaç eski takım arkadaşıyla görüştüğü belirtildi.

Sky Sports muhaberinin Miralem Pjanic'e yönelttiği soru ise İtalyan basınını şaşkınlığa uğrattı. Pjanic, kendisine yöneltilen "Juventus'a geri dönecek misin?" sorusuna "Hayır, hayır." cevabını verdiği kaydedildi.

PJANIC'IN KARİYERİ

Kariyerine Fransa'nın Metz takımında başlayan Pjanic; Olympic Lyon ve Roma macerasının ardından Juventus'a gelmişti. Burada gösterdiği başarılı performans ile Katalan devi Barcelona'ya 45 milyon Avro'ya transfer olan Pjanic, yaşadığı bilek ve uyluk sakatlıkları sonucunda Barcelona'da 4 maç kaçırmış ve rotasyona yeterince girememişti. 2020-21 sezonunda 30 maça çıkan Pjanic gol ve asist katkısı yapamamıştı.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Pjanic, Beşiktaş ile şu ana dek biri Şampiyonlar Ligi maçı olmak üzere 5 maça çıkarken 3 asistlik bir katkıda bulundu ve oyuna katkısı ile herkesin ilgisini çekmeyi başardı.