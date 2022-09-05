Miralem Pjanic'e Birleşik Arap Emirlikleri'nden teklif var

05 Eylül 2022 Pazartesi, 20:27

İspanya La Liga'da Barcelona forması giyen Miralem Pjanic'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nden teklif geldiği öne sürüldü.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Al Sharjah, 32 yaşındaki futbolcunun transferi için Barcelona'nın kapısını çaldı. Sharjah, Pjanic'e de 3 yıllık bir sözleşme teklifinde bulundu.

Barcelona'nın, Bosnalı orta saha oyuncunun gidişine hazır olduğu ancak transfer için son kararı Pjanic'in vereceği belirtildi.

BEŞİKTAŞ'TA 4 ASİST YAPTI

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Miralem Pjanic, 26 karşılaşmada forma giydi. Tecrübeli orta saha, bu maçlarda 4 asist yaptı.