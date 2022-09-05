Miralem Pjanic'e Birleşik Arap Emirlikleri'nden teklif var
Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Sharjah'ın Barcelona'nın orta saha oyuncusu Miralem Pjanic ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia edildi.
İspanya La Liga'da Barcelona forması giyen Miralem Pjanic'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nden teklif geldiği öne sürüldü.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Al Sharjah, 32 yaşındaki futbolcunun transferi için Barcelona'nın kapısını çaldı. Sharjah, Pjanic'e de 3 yıllık bir sözleşme teklifinde bulundu.
Barcelona'nın, Bosnalı orta saha oyuncunun gidişine hazır olduğu ancak transfer için son kararı Pjanic'in vereceği belirtildi.
BEŞİKTAŞ'TA 4 ASİST YAPTI
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Miralem Pjanic, 26 karşılaşmada forma giydi. Tecrübeli orta saha, bu maçlarda 4 asist yaptı.
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