Mircea Lucescu çalıştıracağı son takımı açıkladı! Rumen hocadan emeklilik sinyali...
Beşiktaş, Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nda görev yapan Rumen Teknik Direktör Mircea Lucescu, kariyerinde çalıştıracağı son takımı açıkladı.
Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, ülkesinin milli takımının kariyerindeki son takım olduğunu söyledi.
Rumen teknik direktör, "Çok uzun süren kariyerimi Romanya Milli Takımı'nda sonlandırmak için buraya geri dönme ihtiyacı hissettim" açıklamasında bulundu.
"SAĞLIĞIM ELVERDİĞİ SÜRECE..."
Romanya Milli Takımı ile hedefleri hakkında konuşan Lucescu, "Hedefimiz her maçı kazanmak. Futbolda bir şey söylemek ve bunu gerçekleştirebileceğinizden emin olmak zordur" sözlerini sarf etti.
Lucescu, Romanya'yı Dünya Kupası'na taşıması durumunda turnuvada 80 yaşında olacak. Deneyimli teknik direktör, "Sağlığım elverdiği ve coşkum devam ettiği sürece varlığımın yardımcı olacağını düşünüyorum." diye konuştu.
Mircea Lucescu, Romanya Milli Takımı'na ağustos ayında geri dönmüştü. Rumen teknik direktör, Türkiye'de Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Futbol Takımı'nı çalıştırmıştı.
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