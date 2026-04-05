Mircea Lucescu yoğun bakıma alındı: 'Tedaviye yanıt vermiyor'

5.04.2026 12:02:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Kalp rahatsızlığı nedeniyle bir haftadır Bükreş Üniversitesi Acil Hastanesi'nde tedavi gören teknik direktör Mircea Lucescu'nun durumunun ağırlaştığı ve yoğun bakım ünitesine kaldırıldığı açıklandı.

Romanya Milli Takımı'nın geçen pazar günü yaptığı antrenmanında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan teknik direktör Mircea Lucescu'nun sağlık durumu dün gece kötüleştiği bildirildi.

Rumen teknik adamın tedavi gördüğü Bükreş Üniversitesi Acil Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Lucescu'nun cumartesi gecesinden pazar sabahına doğru kalp ritim bozukluklarının ağırlaştığı ve tedaviye yanıt vermediği için yoğun bakım ünitesine nakledildiği duyuruldu.

NE OLMUŞTU?

Romanya Milli Takımı'nda Slovakya ile oynanacak maçın hazırlıkları için 29 Mart Pazar günü yapılan antrenman sırasında teknik direktör Mircea Lucescu, oyuncuların önünde bayılmış ve sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Bükreş Üniversitesi Acil Hastanesi'ne kaldırılmıştı. 80 yaşındaki teknik adamın taburcu edilmesinin beklendiği geçtiğimiz cuma günü kalp krizi geçirmiş ve kalp masajıyla hayata döndürülmüştü.

İlgili Haberler

Romanya'dan Mircea Lucescu kararı!
Romanya'dan Mircea Lucescu kararı! Romanya Futbol Federasyonu, teknik direktör Mircea Lucescu ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Mircea Lucescu kalp krizi geçirdi: Hastaneden ilk açıklama geldi!
Mircea Lucescu kalp krizi geçirdi: Hastaneden ilk açıklama geldi! Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören ve önceki gün Romanya Milli Takımı ile yollarını ayıran Mircea Lucescu'nun kalp krizi geçirdiği açıklandı.
Mircea Lucescu fenalaşmasının nedenini açıkladı: 'Türkiye maçını analiz ederken...'
Mircea Lucescu fenalaşmasının nedenini açıkladı: 'Türkiye maçını analiz ederken...' Romanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, kampta fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. 80 yaşındaki Rumen teknik direktör, ülkesinin basınına sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.