Mircea Lucescu yoğun bakıma alındı: 'Tedaviye yanıt vermiyor'

Romanya Milli Takımı'nın geçen pazar günü yaptığı antrenmanında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan teknik direktör Mircea Lucescu'nun sağlık durumu dün gece kötüleştiği bildirildi.

Rumen teknik adamın tedavi gördüğü Bükreş Üniversitesi Acil Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Lucescu'nun cumartesi gecesinden pazar sabahına doğru kalp ritim bozukluklarının ağırlaştığı ve tedaviye yanıt vermediği için yoğun bakım ünitesine nakledildiği duyuruldu.

NE OLMUŞTU?

Romanya Milli Takımı'nda Slovakya ile oynanacak maçın hazırlıkları için 29 Mart Pazar günü yapılan antrenman sırasında teknik direktör Mircea Lucescu, oyuncuların önünde bayılmış ve sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Bükreş Üniversitesi Acil Hastanesi'ne kaldırılmıştı. 80 yaşındaki teknik adamın taburcu edilmesinin beklendiği geçtiğimiz cuma günü kalp krizi geçirmiş ve kalp masajıyla hayata döndürülmüştü.