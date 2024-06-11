Miroslav Klose'nin yeni takımı belli oldu!

Alman antrenör Miroslav Klose, Almanya 2. Futbol Ligi (Bundesliga 2) ekibi Nürnberg'in yeni teknik direktörü oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.06.2024 - 13:27
Miroslav Klose'nin yeni takımı belli oldu!
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Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg'de teknik direktörlük görevine Miroslav Klose getirildi.

Klose, imzayı atmasının ardından yaptığı açıklamada, "Gelenek, tutku ve harika taraftarlar... Bunların hepsi futbolda sevdiğim ve Nürnberg ile bağdaştırdığım şeyler. Bu nedenle burada antrenörlük olma fırsatı bana heyecan veriyor. Kulübün altyapı çalışmalarıyla harika bir temeli var ve biz de bunu geliştirmek istiyoruz. Şimdi harekete geçme, çalışmaya başlama ve sezonu doğru yolda ilerletme zamanı" ifadelerini kullandı.

YARDIMCI ANTRENÖRLÜK YAPMIŞTI

46 yaşındaki Klose daha önce Almanya ve Bayern Münih'te yardımcı antrenörlük görevlerini yürütmüş, Bayern Münih U17 ve Altach'ın teknik direktörlüğünü yapmıştı. Klose, kısa bir dönem de Bayern Münih'in kulüp temsilcisi olarak görev yapmıştı.


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