Mısır - Gana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Mısır, Afrika Uluslar Kupası B Grubu ikinci maçında Gana ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
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Afrika Uluslar Kupası heyecanı sürüyor.
Rui Vitoria yönetimindeki Mısır, ikinci maçında Chris Hughton'ın ekibi Gana ile karşı karşıya gelecek.
MISIR - GANA MAÇI SAAT KAÇTA?
Fildişi Sahili'ndeki Felix Houphouet-Boigny Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
MISIR - GANA MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele TV 8.5 ve S Sport Plus platfromundan naklen yayımlanacak.
Mısır grupta oynadığı ilk karşılaşmada Mozambik ile 2-2 berabere kaldı.
Gana ise Yeşil Burun karşılaşmasından 2-1'lik mağlubiyet ile ayrıldı.
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