Mısır - Gana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Mısır, Afrika Uluslar Kupası B Grubu ikinci maçında Gana ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.01.2024 - 11:34
Mısır - Gana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news
Player Alanı

Afrika Uluslar Kupası heyecanı sürüyor.

Rui Vitoria yönetimindeki Mısır, ikinci maçında Chris Hughton'ın ekibi Gana ile karşı karşıya gelecek.

MISIR - GANA MAÇI SAAT KAÇTA?

Fildişi Sahili'ndeki Felix Houphouet-Boigny Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

MISIR - GANA  MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TV 8.5 ve S Sport Plus platfromundan naklen yayımlanacak.

Mısır grupta oynadığı ilk karşılaşmada Mozambik ile  2-2 berabere kaldı.  

Gana ise Yeşil Burun karşılaşmasından 2-1'lik mağlubiyet ile ayrıldı. 


Afrika Uluslar Kupası Mısır Gana

İlgili Haberler

Senegal, Afrika Uluslar Kupası'na galibiyetle başladı!

Senegal, Afrika Uluslar Kupası'na galibiyetle başladı!
Fildişi Sahili, Afrika Uluslar Kupası'na 3 puanla başladı!

Fildişi Sahili, Afrika Uluslar Kupası'na 3 puanla başladı!
Vincent Aboubakar'dan kötü haber: Afrika Uluslar Kupası'nı kaçırabilir!

Vincent Aboubakar'dan kötü haber: Afrika Uluslar Kupası'nı kaçırabilir!

En Çok Okunan Haberler