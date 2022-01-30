Mısırlı futbolcu Mahmoud Trezeguet, Başakşehir ile anlaştı
Eski Kasımpaşalı futbolcu Mahmoud Trezeguet'nin, Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'e transfer olduğu öğrenildi.
Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'in,
Mısırlı yıldız futbolcu Mahmoud Trezeguet ile anlaştığı açıklandı.
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ,
NTV'ye verdiği demeçte, "Trezeguet'nin kiralık transferi konusunda Aston
Villa ile anlaştık. Yakın zamanda takıma katılacak" dedi.
İngiltere Premier Ligi takımı Aston Villa
formasıyla üçüncü sezonunu geçiren 27 yaşındaki futbolcu, bu kulüpte oynadığı toplam
64 karşılaşmada 9 gol kaydetti.
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