Mısırlı futbolcu Mahmoud Trezeguet, Başakşehir ile anlaştı

Eski Kasımpaşalı futbolcu Mahmoud Trezeguet'nin, Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'e transfer olduğu öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
30 Ocak 2022 Pazar, 21:16
Mısırlı futbolcu Mahmoud Trezeguet, Başakşehir ile anlaştı
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Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'in, Mısırlı yıldız futbolcu Mahmoud Trezeguet ile anlaştığı açıklandı.

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, NTV'ye verdiği demeçte, "Trezeguet'nin kiralık transferi konusunda Aston Villa ile anlaştık. Yakın zamanda takıma katılacak" dedi.

İngiltere Premier Ligi takımı Aston Villa formasıyla üçüncü sezonunu geçiren 27 yaşındaki futbolcu, bu kulüpte oynadığı toplam 64 karşılaşmada 9 gol kaydetti.



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