Misli.com Türkiye Basketbol Ligi kura çekimi yapıldı

30 Ağustos 2022 Salı, 15:00

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde 2022-2023 sezonu fikstür çekimine, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Başkan Vekili Ömer Onan, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri, TBF yöneticileri ve Misli.com Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele edecek takımların temsilcileri katıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümünü kutlayarak konuşmalarına başlayan TBF Erkek Ligleri Müdürü Erkan Hacıoğlu, "Geçtiğimiz sezon ligimizde başarılı ve centilmence mücadele eden tüm takımlarımızı tebrik ediyorum. Ligimize yeni katılan Fenerbahçe Koleji ve Çağdaş Bodrum Spor’a hoş geldiniz diyor, göstermiş oldukları başarılı performansı devam ettirerek ligimize renk katacaklarına inanıyorum. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı’na önem veriyoruz. Basketbol Süper Ligi’nde üçüncü yılına girmiş olduğumuz bu uygulamayı misli.com Türkiye Basketbol Ligi’nde de bu sene başarılı bir şekilde uygulamaya başladık. Bu talimatın başarılı bir şekilde uygulanması konuda göstermiş olduğunuz hassasiyetten dolayı ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Teknik detayların paylaşıldığı kura çekiminde, Erkekler Federasyon Kupası eşleşmeleri de belirlendi.

Erkekler Federasyon Kupası grupları şu şekilde oluştu:

A GRUBU

Antalya Güneşi

Samsunspor

OGM Ormanspor

Çağdaş Bodrumspor

B GRUBU

Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor

Bornova Belediyesi Karşıyaka

Sigortam.net

C GRUBU

Mersin Büyükşehir Belediyesi

Final Spor

Ankaragücü Mamak Belediyesi

Akran Gemlik Basketbol

D GRUBU

Kocaeli BŞB Kağıtspor

Semt77 Yalovaspor

Fenerbahçe Koleji DS Energy

Depomaxx Haremspor