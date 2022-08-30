Misli.com Türkiye Basketbol Ligi kura çekimi yapıldı
Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde 2022-2023 sezonu fikstürü belirlendi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde 2022-2023 sezonu fikstür çekimine, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Başkan Vekili Ömer Onan, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri, TBF yöneticileri ve Misli.com Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele edecek takımların temsilcileri katıldı.
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümünü kutlayarak konuşmalarına başlayan TBF Erkek Ligleri Müdürü Erkan Hacıoğlu, "Geçtiğimiz sezon ligimizde başarılı ve centilmence mücadele eden tüm takımlarımızı tebrik ediyorum. Ligimize yeni katılan Fenerbahçe Koleji ve Çağdaş Bodrum Spor’a hoş geldiniz diyor, göstermiş oldukları başarılı performansı devam ettirerek ligimize renk katacaklarına inanıyorum. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı’na önem veriyoruz. Basketbol Süper Ligi’nde üçüncü yılına girmiş olduğumuz bu uygulamayı misli.com Türkiye Basketbol Ligi’nde de bu sene başarılı bir şekilde uygulamaya başladık. Bu talimatın başarılı bir şekilde uygulanması konuda göstermiş olduğunuz hassasiyetten dolayı ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Teknik detayların paylaşıldığı kura çekiminde, Erkekler Federasyon Kupası eşleşmeleri de belirlendi.
Erkekler Federasyon Kupası grupları şu şekilde oluştu:
A GRUBU
Antalya Güneşi
Samsunspor
OGM Ormanspor
Çağdaş Bodrumspor
B GRUBU
Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor
Bornova Belediyesi Karşıyaka
Sigortam.net
C GRUBU
Mersin Büyükşehir Belediyesi
Final Spor
Ankaragücü Mamak Belediyesi
Akran Gemlik Basketbol
D GRUBU
Kocaeli BŞB Kağıtspor
Semt77 Yalovaspor
Fenerbahçe Koleji DS Energy
Depomaxx Haremspor
Video Haberler
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamın hedefinde kadınlar ve çocuklar var
- AKP'den istifa etti, Erdoğan'a çağrı yaptı
- AKP'ye İstanbul ve Ankara'dan büyük şok
- Bilet var koltuk yok
- FOX TV eski Ankara temsilcisinden 'Küçükkaya' çıkışı
- İlkay Akkaya konserine kaymakamlık yasağı
- Mine Tozlu Sineren'den açıklama
- Hakim ve savcılar için 'AKP' iddiası
- Öve öve bitiremedi: Ben böylesini görmedim...
- Erdoğan'dan Gülşen mesajı