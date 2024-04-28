MKE Ankaragücü, 90+9'da geri döndü!

MKE Ankaragücü, ilk yarısını 2-0 geride kapattığı Çaykur Rizespor deplasmanında 90+9'da bulduğu golle 1 puanı kaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.04.2024 - 21:11
MKE Ankaragücü, 90+9'da geri döndü!
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Çaykur Rizespor, 25. dakikada Adolfo Gaich ve 32. dakikada Ibrahim Olawoyin'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

MKE Ankaragücü'nde Riad Bajic, 56. dakikada farkı 1'e indirdi.

90+9'da Garry Rodrigues, beraberlik golünü attı.

RİZESPOR'UN SERİSİ 4 MAÇ OLDU

Ankaragücü'nü ağırladığı son 4 maçta yenilmeyen Çaykur Rizespor, puanını 49'a yükseltti ve UEFA Avrupa Konferans Ligi bileti için takibini sürdürdü.

ANKARAGÜCÜ, DEPLASMANDA KAZANAMIYOR

Ligde oynadığı son 10 deplasman maçını kazanamayan MKE Ankaragücü ise puanını 38 yaptı.

Çaykur Rizespor, gelecek hafta Beşiktaş'a konuk olacak. MKE Ankaragücü ise Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.


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