MKE Ankaragücü, Anastasios Chatzigiovanis'i transfer etti
Spor Toto Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü, Yunan futbolcusu Anastasios (Tasos) Chatzigiovanis'i transfer ettiğini duyurdu. Başkent ekibinden yapılan açıklamada 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Yeni sezonda Spor Toto Süper Lig'de oynayacak olan MKE Ankaragücü, Yunan futbolcu Anastasios (Tasos) Chatzigiovanis'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Beştepe Tesisleri'nde başkan Faruk Koca'nın da katıldığı törende sağ kanat oyuncusuyla 2+1 yıllık resmi sözleşme imzalandığı belirtildi.
Anastasios Chatzigiovanis'in Yunanistan A Milli Takımı'ndan özel izin alarak Türkiye'ye geldiği ve sözleşme imzaladığı aktarıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yunan oyuncu, gelecek sezon MKE Ankaragücü'nde oynayacağı için mutlu olduğunu belirtti.
Chatzigiovanis, MKE Ankaragücü taraftar videolarını izleyerek gelme kararı aldığına dikkati çekerek, "O videoları izlediğimde sahaya çıkıp bu büyük takımın parçası olmak istedim. Beni burada en iyi şekilde ağırlayan MKE Ankaragücü yetkililerine ve medya ekibine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
???????????????????? "??????????" ????????????????????????????— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) May 24, 2022
Ankaragücümüzde!
https://t.co/6SdnufN4ce pic.twitter.com/ZRiirCTVuo
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