MKE Ankaragücü avantaj yakaladı

Tamamlanan 23. hafta maçlarının ardından MKE Ankaragücü, liderliği Bereket Sigorta Ümraniyespor'dan devraldı.

cumhuriyet.com.tr
08 Şubat 2022 Salı, 00:00
MKE Ankaragücü avantaj yakaladı
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Spor Toto 1. Lig'de tamamlanan 23. hafta maçlarının ardından MKE Ankaragücü liderliğe yükseldi.

Ligde 23. hafta, Kocaelispor-Beypiliç Boluspor müsabakasıyla sona erdi. Kocaeli Stadı'nda oynanan müsabakayı konuk takım 2-1 kazandı.

Haftaya 45 puan ve averajla lider giren Bereket Sigorta Ümraniyespor, play-off potasındaki Royal Hastanesi Bandırmaspor'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu.

Başkent derbisinde konuk olduğu Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen ikinci sıradaki MKE Ankaragücü, puanını 48'e çıkardı ve liderliğe yükseldi.

Spor Toto 1. Lig'de 23. haftanın sonuçları şu şekilde:

Tuzlaspor-Balıkesirspor: 0-2

Ankara Keçiörengücü-Yılport Samsunspor: 1-1

Bursaspor-Altınordu: 1-0

Altaş Denizlispor-Eyüpspor: 2-2

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 2-0

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Manisa FK: 1-0

Nasadoge Menemenspor-Adanaspor: 2-1

Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü: 0-3

Kocaelispor-Beypiliç Boluspor: 1-2


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