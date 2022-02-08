MKE Ankaragücü avantaj yakaladı
Tamamlanan 23. hafta maçlarının ardından MKE Ankaragücü, liderliği Bereket Sigorta Ümraniyespor'dan devraldı.
Spor Toto 1. Lig'de tamamlanan 23. hafta maçlarının ardından MKE Ankaragücü liderliğe yükseldi.
Ligde 23. hafta, Kocaelispor-Beypiliç Boluspor müsabakasıyla sona erdi. Kocaeli Stadı'nda oynanan müsabakayı konuk takım 2-1 kazandı.
Haftaya 45 puan ve averajla lider giren Bereket Sigorta Ümraniyespor, play-off potasındaki Royal Hastanesi Bandırmaspor'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu.
Başkent derbisinde konuk olduğu Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen ikinci sıradaki MKE Ankaragücü, puanını 48'e çıkardı ve liderliğe yükseldi.
Spor Toto 1. Lig'de 23. haftanın sonuçları şu şekilde:
Tuzlaspor-Balıkesirspor: 0-2
Ankara Keçiörengücü-Yılport Samsunspor: 1-1
Bursaspor-Altınordu: 1-0
Altaş Denizlispor-Eyüpspor: 2-2
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 2-0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Manisa FK: 1-0
Nasadoge Menemenspor-Adanaspor: 2-1
Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü: 0-3
Kocaelispor-Beypiliç Boluspor: 1-2
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