Spor Toto 1. Lig'de yabancı oyuncu sınırında değişiklik
Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonunda yabancı oyuncu sayısı 7'ye çıkarılırken, bir sonraki sezonda ise bu sayı 6 olarak belirlendi.
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto 1. Lig'de yabancı oyuncu sayısında değişiklik yapıldığını açıkladı.
Spor Toto 1. Ligi'nde 2022-2023 sezonu için kulüplerin daha önce 5 yabancı oyuncu tescil ettirebileceğini açıklayan TFF, söz konusu sezon için bu sayıyı 7'ye çıkardı.
2023-2024 SEZONUNDA İSE 6 OLACAK
2023-2024 sezonu için açıklanan 5 yabancı sayısı ise 6'ya yükseldi. Kulüpler 2022-2023 ve 2023-2024 sezonda en fazla 4 yabancı oyuncusunu aynı anda oynatabilecek
Video Haberler
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
- Polis esnafı tekme tokat dövdü!
- Kaldırımda yürürken üzerine kar kütlesi düştü
En Çok Okunan Haberler
- Takeda 240 yıldır hastaların hayatını iyileştiriyor
- Adana'da bir kişi kaza yaptığı otomobilde uyuya kaldı
- Ve Ekrem İmamoğlu harekete geçti
- Meteoroloji duyurdu: Kar gidiyor, güneş geliyor
- Sanata çürük darbesi
- Galatasaray'da orta saha transferi için yeni iddia!
- Hakan Atilla'dan Erdoğan iddiası
- Ekvador-Brezilya maçı geceye damga vurdu!
- Covid aşısı sonrası regli dönemine dikkat!
- Dolar yükselişini sürdürdü