Spor Toto 1. Lig'de yabancı oyuncu sınırında değişiklik

28 Ocak 2022 Cuma, 09:36

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto 1. Lig'de yabancı oyuncu sayısında değişiklik yapıldığını açıkladı.

Spor Toto 1. Ligi'nde 2022-2023 sezonu için kulüplerin daha önce 5 yabancı oyuncu tescil ettirebileceğini açıklayan TFF, söz konusu sezon için bu sayıyı 7'ye çıkardı.

2023-2024 SEZONUNDA İSE 6 OLACAK

2023-2024 sezonu için açıklanan 5 yabancı sayısı ise 6'ya yükseldi. Kulüpler 2022-2023 ve 2023-2024 sezonda en fazla 4 yabancı oyuncusunu aynı anda oynatabilecek