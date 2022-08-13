MKE Ankaragücü, Pepe Rodrigues'i kadrosuna kattı

Süper Lig'de mücadele eden başkent ekibi MKE Ankaragücü, Olympiacos forması giyen Portekizli orta saha oyuncusu Pepe Rodrigues'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

cumhuriyet.com.tr
13 Ağustos 2022 Cumartesi, 16:53
MKE Ankaragücü, Pepe Rodrigues'i kadrosuna kattı
Abone Ol google-news

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Portekizli Pepe Rodrigues'i transfer etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Portekizli başarılı orta saha oyuncusu Pepe Rodrigues ve kulübü Olympiakos ile 1 yıllık geçici transferi konusunda anlaşma imzaladı" ifadelerine yer verildi.

İmza törenine yönetim kurulu üyeleri Birol Tekin, Gülsen Yılmaz ve futbol koordinatörü Emre Yıldız'ın katıldığı bildirildi.


MKE Ankaragücü Spor Toto Süper Lig transfer Pepe Rodrigues

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler