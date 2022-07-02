MKE Ankaragücü'nde Faruk Koca yeniden başkan seçildi

02 Temmuz 2022 Cumartesi, 19:39

ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde yapılan Olağanüstü Genel Kurul'a, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilçe belediye başkanları, siyasetçiler ve çok sayıda Ankaragücü delegesi katıldı. Başkanlık seçimine başkan Faruk Koca, tek aday olarak girdi. Başkanlık Divanı'nın seçimi ve divana imza yetkisinin verilmesinin ardından Koca, katılımcılara seslendi. Genel Kurul'un, spor yasasındaki son değişiklik nedeniyle toplandığını aktaran Koca, Genel Kurul'un Ankaragücü'nün geleceğine katkı saylayacağına olan inancını belirterek, "Biz, şehri hareketlendirmeden bu kulüp hak ettiği yerde olamaz. Biz yönetim olarak şehrin belediye başkanları, siyasi partileri, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasının, Ankara'nın en büyük markası Ankaragücü'nü hak ettiği yere taşımasını istiyoruz. İmalat-ı Harbiye'nin çalışanları, mühendisleri ve onların çocuklarının kurduğu bir takım, tarihi bir takım. O tarihi aydınlatmak için girişimde bulunuyoruz. Ankaragücü gazi bir kulüp. İmalat-ı Harbiye'nin ve kulübün oyuncuları ve yöneticileri Kurtuluş Savaşı'nda şehit olmuştur. Ankaragücü bu gazilik unvanını çoktan hak etmiştir" dedi.

"19 MAYIS STADYUMU'NUN İHALESİ YAPILDI"

Ankaragücü'nün artık transfer yasağı olmadığını ifade eden Koca, "Geldiğimizden beri önemle vurgulamak istediğimiz bir şey var. Ankaragücü camiasının spor mabedi olan 19 Mayıs Stadı'nın yapılmasıydı. Biz şampiyon olduk, kutlamasını 19 Mayıs Stadı'nın yerinde yaptık. Stadın ihalesi yapıldı. 45 bin kişilik, Türkiye'nin hatta dünyanın en iyi stadının temeli atıldı. Bu 50 bin kişiye de çıkabilir. Ankaragücü'nün tesisleri çok eskimişti. O tesisleri yapanları rahmetle anıyorum. Tesisler 30 yıl, 40 yıllıktı; çok eskimişti. En kısa sürede oranın müracaatını yapacağız, ruhsatını alıp en kısa sürede tesisleri yapacaklar" ifadelerini kullandı.

"ALDIĞIMIZ OYUNCULAR GÜNDEM OLDU"

Son dönemde çok önemli oyuncular transfer ettiklerini söyleyen Koca, "Şu anda 5 yabancı ve 4 yerli oyuncu aldık. Aldığımız oyuncular, Türkiye ve dünyada gündem oldu. Portekiz'den bir orta saha oyuncusu aldık, asist kralı. Jese Rodriguez'i aldık. Real Madrid ve Paris Saint Germain'in en önemli oyuncuları. Dünyada, Ankara ve Ankaragücü'nü yaklaşık 50 milyon insan, son 1 haftada duydu. Ankaragücü, bugün çok iyi bir kadroyla lige başlayacak. Biz inanıyoruz, Ankaragücü'nü hak ettiği yere getireceğiz. Yönetim, bu yıl 298 milyon lira nakit ödeme yaptı. Ben bu başarılara katkı sağlayan, belki de bugünkü yönetimde olmayacak arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Yeni yönetimin de Ankaragücü'nün koyduğu hedeflere gitmesi için çaba sarf edeceğine inanıyorum. Bu ekip, Ankaragücü'nü hak ettiği yerlere getirecek" diye konuştu.

Genel Kurul'da, gündem maddelerinin okunmasının ardından oylamaya geçildi. 505 delegenin oy kullandığı seçimde Koca, oyların 504'ünü aldı.

Yeniden seçilen Faruk Koca'nın yönetimi şu isimlerden oluştu:

"Zeynep Karamancı, Berna Erbilgin Gündoğdu, Gülsen Yılmaz, Cantürk Alagöz, İsmail Mert Fırat, Yüksel Duman, Levent Onuk, Erkan Aytekin, Durali Akpunar, Cengiz Kaya, Murat Bayramoğlu, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Şahin, Harun Oğraş, Hüseyin Aytekin, Cengiz Gökay, Gökalp Büyükbektaş, Ertan Aydın ve Mert Kızılırmak."