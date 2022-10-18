MKE Ankaragücü'nden 'adalet' paylaşımı
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup olan Ankaragücü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Halil Umut Meler ve VAR kararlarına tepki gösterdi.
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup olurken, Başkent ekibi hakem Halil Umut Meler ve VAR kararlarına tepki gösterdi.
Sarı-lacivertliler, sosyal medya hesabından hakem kararlarına yönelik 'adalet' başlığı altında dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
İşte o paylaşım:
Adaletin çizgisi ?? VAR'ın çizgisi pic.twitter.com/zTj71l7Xx3— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) October 18, 2022
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