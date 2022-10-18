MKE Ankaragücü'nden 'adalet' paylaşımı

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup olan Ankaragücü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Halil Umut Meler ve VAR kararlarına tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
18 Ekim 2022 Salı, 12:02
MKE Ankaragücü'nden 'adalet' paylaşımı
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MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup olurken, Başkent ekibi hakem Halil Umut Meler ve VAR kararlarına tepki gösterdi.

Sarı-lacivertliler, sosyal medya hesabından hakem kararlarına yönelik 'adalet' başlığı altında dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

İşte o paylaşım:


MKE Ankaragücü fenerbahçe var hakem

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