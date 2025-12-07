MLS'te şampiyon Lionel Messi'li Inter Miami

Amerikan Futbol Ligi (MLS) play-off finalinde Inter Miami ve Vancouver Whitecaps karşılaştı. Chase Stadyumu'nda oynanan maça Inter Miami, Ocampo'nun 8. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda Vancouver Whitecaps, Ali Ahmed'in 60. dakikada attığı golle soru 1-1'e getirdi.
Maça damgasını vuran Lionel Messi'nin asistinde de Paul, 71. dakikada takımını öne geçirdi. 90+6'da Allende skoru 3-1'e getirerek maçın sonucunu tayin etti.
Inter Miami tarihinin ilk MLS şampiyonluğuna ulaştı. Lionel Messi de ABD'de ilk lig şampiyonluğunu yaşadı.