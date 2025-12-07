MLS'te şampiyon Lionel Messi'li Inter Miami

Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.12.2025 09:38:00
Cumhuriyet Spor
MLS play-off finalinde Lionel Messi'li Inter Miami, Thomas Müller'li Vancouver Whitecaps'i 3-1 yendi ve şampiyonluğa ulaştı.

Amerikan Futbol Ligi (MLS) play-off finalinde Inter Miami ve Vancouver Whitecaps karşılaştı. Chase Stadyumu'nda oynanan maça Inter Miami, Ocampo'nun 8. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda Vancouver Whitecaps, Ali Ahmed'in 60. dakikada attığı golle soru 1-1'e getirdi.

Maça damgasını vuran Lionel Messi'nin asistinde de Paul, 71. dakikada takımını öne geçirdi. 90+6'da Allende skoru 3-1'e getirerek maçın sonucunu tayin etti.

Inter Miami tarihinin ilk MLS şampiyonluğuna ulaştı. Lionel Messi de ABD'de ilk lig şampiyonluğunu yaşadı.

İlgili Konular: #lionel messi #MLS #inter miami

