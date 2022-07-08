MLS'te 'zaman geçirmeye' karşı önlem
Amerikan Futbol Ligi’nin (MLS) rezerv ligi MLS Next Pro'da oyuncuların gereksiz zaman geçirme ihtimaline karşı yeni kural getirildi.
MLS'e zaman geçirme konusunda yeni düzenleme getirildi.
Rezerv lig MLS Next Pro'da hayata geçirilen düzenlemeyle oyuncuların gereksiz zaman geçirmesinin önüne geçilmek isteniyor.
Saha dışı tedavi kuralında başarı sağlanırsa üst lig olan MLS'te de hayata geçirilmesi planlanıyor. Aynı durum ilerleyen dönemde Avrupa ligleri için de geçerli olabilir.
Yeni kurala göre bir oyuncunun sakatlık nedeniyle yerde 15 saniyeden fazla kalması halinde, sağlık görevlileri oyuncuyu saha dışına çıkaracak. Aynı zamanda tedavisi tamamlanıp, sahaya geri dönmek isteyen futbolcu en az 3 dakika kenarda beklemek zorunda olacak. Bu kararın aynı zamanda oyuncu sağlığını korumak için de alındığı ifade ediliyor.
3 dakika kuralının istisnası olarak kalp sorunları, kafa travması ya da daha ciddi yaralanmalar yer alıyor. Bu durumlarda oyuncular tedavileri sürdüğü sürece saha dışında kalacak ya da oyundan alınacak.
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