Modern pentatlon branşında... Milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, Paris 2024'te finalde!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın modern pentatlon branşında milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, finale yükseldi.

AA
Yayınlanma: 10.08.2024 - 16:54
Modern pentatlon branşında... Milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, Paris 2024'te finalde!
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın modern pentatlon branşında milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, finale yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Versay Sarayı'nda modern pentatlon yarı final B grubundaki müsabakalar yapıldı.

Milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, eskrimde 209, binicilikte 300, yüzmede 277, koşu-atışta 606 ve toplam 1392 puanla 7. sırayı alarak finale yükseldi.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda 5. olan milli sporcunun final mücadelesi pazar günü TSİ 12.00'de başlayacak.


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