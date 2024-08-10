Modern pentatlon branşında... Milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, Paris 2024'te finalde!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın modern pentatlon branşında milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, finale yükseldi.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın modern pentatlon branşında milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, finale yükseldi.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Versay Sarayı'nda modern pentatlon yarı final B grubundaki müsabakalar yapıldı.
Milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, eskrimde 209, binicilikte 300, yüzmede 277, koşu-atışta 606 ve toplam 1392 puanla 7. sırayı alarak finale yükseldi.
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda 5. olan milli sporcunun final mücadelesi pazar günü TSİ 12.00'de başlayacak.
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