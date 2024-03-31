Mohamed Salah gemisini kurtardı: Jürgen Klopp'tan tarihi galibiyet!

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında kendi sahasında ağırladığı Brighton'ı 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 19:06
Mohamed Salah gemisini kurtardı: Jürgen Klopp'tan tarihi galibiyet!
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İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Liverpool, sahasında Brighton ile karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan maçı ev sahibi Liverpool 2-1'lik skorla kazandı.

Brighton, karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Danny Welbeck ile öne geçti. Liverpool, 27'de Luis Diaz ile skoru eşitledi ve takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.

Liverpool, 65'te yıldızı Mohamed Salah ile bir gol daha bularak 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçti.

Jürgen Klopp

LİVERPOOL KRİTİK HAFTADA HATA YAPMADI

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Liverpool, sahasında Brighton'ı 2-1 mağlup etti.

Manchester City ile Arsenal'in karşı karşıya geldiği haftada hata yapmayan Liverpool, puanını 67'ye çıkardı. Brighton, 42 puanda kaldı.

Liverpool, Premier Lig'de bir sonraki haftada Sheffield United'ı ağırlayacak. Brighton, bu kez Brentford deplasmanına gidecek.

Jürgen Klopp, bu maçla birlikte Liverpool'un başındaki 300. galibiyetini elde etti.


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