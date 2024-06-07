Yayınlanma: 07.06.2024 - 15:01

Güncelleme: 07.06.2024 - 15:01

Teknik direktör Okan Buruk önderliğinde şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, transferin de şampiyonu olmak istiyor. Yıldız isimleri takıma katmak isteyen sarı kırmızılılar, Mohamed Salah'a gözünü dikti. Peki, Mohamed Salah kimdir? Galatasaray'ın istediği Mohamed Salah kaç yaşında, nereli?

MOHAMED SALAH KİMDİR?

Mısırlı Milli futbolcunun tam adı Muhammed Salah Hamid Mahrus Gali’dir. 15 Haziran 1992 Garibya, Mısır doğumludur. Futbola 2010 senesinde Mısır premier Lig’i ekiplerinden El-Mukavlun’da oynamaya başladı.

El-Mukavlun’dan sonra Basel’de forma giymeye başlayan Salah ilk sezonunda şampiyonluk yaşadı ve Ligin Altın oyuncu ödülünü kazandı.

Burada dikkat çeken performansıyla Chelsea’nin yolunu tutan Salah, gök- mavililerde istediği performansı gösteremedi.

Daha sonra İtalya Ligi ekiplerinden Fiorentina ve Roma’ya kiralandı. Roma kulübü 15 milyon euro karşılığında Mısırlı yıldızı kadrosuna katmıştı.

Roma’da biri kiralık biri bonservisiyle birlikte geçirdiği 2 yılın ardından Liverpool’un dikkatinin çeken Mısırlı yıldız 36.9 milyon sterlin karşılığında 2017 yaz transfer sezonunda Premier Lig ekibine transfer olmuştu.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Milli takımda ise 2011’de U20 Dünya kupası Mısır Genç Takımı’nın formasını giyinen Salah, 2012 Olimpiyatları’ında Mısır U23 takımı, ve yine aynı sene Mısır Milli Takımı’nın Sierra Leone’ye karşı oynadığı resmi maçta formayı sırtına geçirmişti