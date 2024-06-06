Yayınlanma: 06.06.2024 - 17:05

Güncelleme: 06.06.2024 - 17:05

Paris Saint-Germain takımından dünyaca ünlü yıldız oyuncu Mauro Icardi'yi geçen sezonun başında kadrosuna katan Galatasaray'da Icardi'nin takımdan ayrılacağı iddia edildi. Peki, Mauro Icardi kimdir, kaç yaşında? Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

MAURO ICARDİ KİMDİR?

Mauro Emanuel Icardi Rivero 19 Şubat 1993 doğumlu, Arjantinli futbolcudur. Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain'de forma giymektedir. Sağ ayağını kullanan oyuncu, santrafor mevkiinde oynamaktadır.

spanya toprakları olan Kanarya Adaları’nda futbola başlayan Icardi, alt yaş kategorilerinde yakaladığı anormal gol istatistikleri sayesinde 13-14 yaşında birçok kulübün radarına girmiş. Kendine göre mantıklı bir tercih yapan genç oyuncu, FC Barcelona altyapısı olan La Masia’nın yolunu tuttu.

ICARDİ GALATASARAY'DAN AYRILIYOR MU?

Galatasaray'dan ayrılacağı iddia edilen Mauro Icardi için Nihat Kırmızı'dan açıklama geldi. Kırmızı Icardi ile ilgili açıklamasında, “İhtimal dahilinde değil. Adı üstünde iddia. Bizim sözleşmeli futbolcumuz. Bunlar camianın kafasını karıştırmak için ortaya bilinçli iddialar.” dedi.