Mohamed Salah kulüpteki geleceği konusunda ipucu verdi!
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, takımdaki geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Salah transferi konusunda asıl meselenin para olmadığını söyledi.
Premier Lig devi Liverpool'un yeni sözleşme konusunda henüz anlaşma sağlayamadığı Mısırlı yıldızı Mohamed Salah kulüpteki geleceği konusunda açıklama yaptı.
Sözleşme durumuyla ilgili gelen soruya Salah, "Ne olur bilmiyorum, bir yıl sözleşmem kaldı. Sanırım taraftarlar ne istediğimi biliyor. Mesele kesinlikle parayla ilgili değil. Nasıl olur ben de bilmiyorum. Kesin bir şey söyleyemem" dedi.
"BURADA EVİMDE GİBİ HİSSEDİYORUM"
Her zaman Liverpool'da kalmak istediğini belirten Mısırlı yıldız, "Bu kulüp benim için çok şey ifade ediyor. Burada futboldan aldığım zevki hiçbir yerden almadım. Kulüp için her şeyimi verdim ve bunu da herkes gördü. Birçok inanılmaz anım var. Burada kendimi evimde gibi hissediyorum" diye konuştu.
2023 yılında sözleşmesi sona erecek olan Mohamed Salah bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 42 maçta 30 gol ve 13 asist yaptı.
Video Haberler
- TKP'li Okuyan'dan 'mülteci krizi' yorumu
- Gezi davasında yine karar çıkmadI
- 3 DAİRE'DE BÜYÜK HASAR OLDU
- AKP’li belediye görevlisi dolandırıcılıktan tutuklandı
- Erdoğan açıkladı: Şehit sayısı 3'e yükseldi
- 'Bunun bana siyaseten hiçbir zararı yok'
- 'Hanımağa'nın evinden cephanelik çıktı
- Arnavutköy’de korkutan yangın
- Bakan Koca'dan Bilim Kurulu açıklaması
- Ekipler devrede: İstanbul'da 'Kinder' denetimi
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erdoğan sonrası dönem'e hazırlık iddiası
- Karanlıkta basın toplantısı
- 'AK Parti'ye yakın bazı kaynaklar...'
- Akşener'den Kılıçdaroğlu'na 'fatura' çağrısı
- Kulüpler Birliği'nden sabaha karşı flaş açıklama!
- '3 eski bakan fısıltılarla Erdoğan'ı anlattı...'
- Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması
- 'Donanmayı küçük düşürüyor...'
- Yeni parti transferi tartışma yarattı
- Soylu'dan müzik yasağına ilişkin açıklama