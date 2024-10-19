Monaco - Lille maçından gol sesi çıkmadı!

Fransa Ligue 1'de Monaco - Lille karşılaşması 0-0 sona erdi.

Monaco - Lille maçından gol sesi çıkmadı!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.10.2024 - 09:07

Fransa Ligue 1'in 8. haftasında Monaco, sahasında Lille ile karşı karşıya geldi.

Stade Louis'teki maçta gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.

KARŞILAŞMAYI 10 KİŞİ TAMAMLADI

Monaco, Jordan Teze'nin 61. dakikada kırmızı kart görmesi nedeniyle karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

Bu sonucun ardından Monaco 20, Lille 14 puana yükseldi.

Monaco, hafta arasında Devler Ligi'nde Kızılyıldız'ı ağırlayacak. Ardından ligde Nice deplasmanına gidecek. Lille ise Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile deplasmanda oynadıktan sonra gelecek hafta ligde Lens'e konuk olacak.


Etiketler: #monaco #lille #Fransa Ligue 1

İlgili Haberler

Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio'dan fikstür tepkisi

Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio'dan fikstür tepkisi
Lille maçı öncesi Real Madrid'de Arda Güler kararı!

Lille maçı öncesi Real Madrid'de Arda Güler kararı!
Lille, Toulouse engelini 2 golle geçti!

Lille, Toulouse engelini 2 golle geçti!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler