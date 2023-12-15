Monaco - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Monaco, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 16. haftasında kendi sahasında Olympique Lyon ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
Fransa Ligue 1'de 16. hafta heyecanı başlıyor.
Adi Hütter yönetimindeki Monaco, kendi sahasında Pierre Sage'nin ekibi Olympique Lyon ile karşı karşıya gelecek.
MONACO - LYON MAÇI SAAT KAÇTA?
II. Louis Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
MONACO - LYON MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Ruddy Buquet'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalında naklen yayımlanacak.
Monaco, ligde oynadığı son maçta Rennes deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
Olympique Lyon ise kendi sahasında ağırladığı Tooulouse'u 3-0 mağlup etmişti.
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