Monaco - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Monaco, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 16. haftasında kendi sahasında Olympique Lyon ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.12.2023 - 10:26
Monaco - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fransa Ligue 1'de 16. hafta heyecanı başlıyor.

Adi Hütter yönetimindeki Monaco, kendi sahasında Pierre Sage'nin ekibi Olympique Lyon ile karşı karşıya gelecek.

MONACO - LYON MAÇI SAAT KAÇTA?

II. Louis Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

MONACO - LYON MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Ruddy Buquet'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalında naklen yayımlanacak.

Monaco, ligde oynadığı son maçta Rennes deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.

Olympique Lyon ise kendi sahasında ağırladığı Tooulouse'u 3-0 mağlup etmişti.


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