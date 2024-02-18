Rennes kendi evinde Clermont'a acımadı!

Milli oyuncu Bertuğ Yıldırım'ın takımı Rennes, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 22. haftasında kendi evinde ağırladığı Clermont'u 3-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.02.2024 - 19:59
Rennes kendi evinde Clermont'a acımadı!
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Fransa Ligue 1'in 22. hafta maçında Rennes, sahasında Clermont ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Rennes 3-1 kazandı.

Ev sahibi ekibin golleri 31. dakikada Warmed Omari, 58 ve 64. dakikalarda Martin Terrier attı. Clermont'un tek golü 62. dakikada Matsima kaydetti.

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Öte yandan Rennes'de Ludovic Blas kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi.

CLERMONT 10 KİŞİ KALDI

Clermont'ta Maximiliano Caufriez 77. dakikasında kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Rennes'de Bertuğ Yıldırım cezası sebebiyle kadroda yer almadı.

bu sonuçla birlikte Rennes puanını 34 yaptı. Clermont ise 16 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Rennes, PSG deplasmanına gidecek. Clermont ise Nice ile karşı karşıya gelecek.


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