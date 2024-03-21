Olimpia Milano, Monaco'yu farklı geçti

THY EuroLeague'in 30. haftasında Olimpia Milano, deplasmanda Monaco'yu 98-80 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.03.2024 - 07:50
Olimpia Milano, Monaco'yu farklı geçti
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Olimpia Milano, THY EuroLeague'in 30. haftasında Monaco deplasmanından 98-80'lik galibiyetle ayrıldı. 

Milano'da Nikola Mirotic 21 sayı 5 ribaunt ile yıldızlaşırken, Monaco'da Alpha Diallo'nun 17 sayı 4 ribauntlık performansı galibiyete yeterli olmadı.


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