Olimpia Milano, Monaco'yu farklı geçti
THY EuroLeague'in 30. haftasında Olimpia Milano, deplasmanda Monaco'yu 98-80 mağlup etti.
Olimpia Milano, THY EuroLeague'in 30. haftasında Monaco deplasmanından 98-80'lik galibiyetle ayrıldı.
Milano'da Nikola Mirotic 21 sayı 5 ribaunt ile yıldızlaşırken, Monaco'da Alpha Diallo'nun 17 sayı 4 ribauntlık performansı galibiyete yeterli olmadı.
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