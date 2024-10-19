Monaco, Virtus Bologna karşısında hata yapmadı!

THY EuroLeague'de Monaco, sahasında Virtus Bologna'yı 101-85 yendi.

Monaco, Virtus Bologna karşısında hata yapmadı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.10.2024 - 09:23

THY Euroleague’de AS Monaco, Virtus Segafredo Bologna’yı 101-85 mağlup etti.

Monaco’da Elie Okobo 20 sayı 6 asist, Mike James 19 sayı 3 ribaund 5 asist ile oynadı.

Bologna’da Tornike Shengelia 17 sayı 5 ribaund 3 asist, Isaia Cordinier 11 sayı 6 ribaund 4 asist ile oynadı.

Bu sonuçla Monaco 4. maçında 3. galibiyetini alırken; Bologna henüz galibiyetle tanışamadı.


Etiketler: #Virtus Segafredo Bologna #AS Monaco #thy euroleague

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