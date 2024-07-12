Monaco'dan Mikautadze'ye 25 milyon Euro!
Monaco, Metz forması giyen Georges Mikautadze'yi bonuslarla beraber 25 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmak üzere olduğu iddia edildi.
Gürcistan Milli Takımı ile EURO 2024'te dikkatleri üzerine çeken Georges Mikautadze, flaş bir transfere hazırlanıyor.
L'Equipe'de yer alan habere göre; Ligue 1 ekibi Monaco, Georges Mikautadze'yi bonuslarla beraber 25 milyon Euro'ya katmaya hazırlanıyor.
Fransız ekibin, Metz ile bonserviste anlaştığı ve kısa süre içerisinde oyuncunun sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi.
SEZON RAKAMLARI
Ligue 1'de geride bıraktığımız sezon 20 maça çıkan Gürcü golcü, 13 gol 4 asistlik performans sergiledi. Mikautadze, EURO 2024'te ise 4 maçta 3 gol atıp 1 asist yaptı.
Spor Haberleri
- Değerini artıran 10 futbolcu listesi yayınlandı
- Fenerbahçe'de Osayi Samuel gelişmesi!
- Dört büyüklerden Mehmet Büyükekşi kararı!
- İngiltere'den Gareth Southgate kararı!
- Wimbledon'da tek kadınlarda finalin ismi belli oldu!
- Jan Niklas Beste'nin yeni takımı belli oldu!
- Başakşehir'in olası rakibi tek golle avantajı aldı
- Monaco'dan Mikautadze'ye 25 milyon Euro!
- Jürgen Klopp'tan ABD'ye ret!
- Trabzonspor'un rakibinin belli olacağı maçta 7 gol!
En Çok Okunan Haberler
-
- Son kararı Erdoğan verecek!
- Önder, Tanal'ı böyle tiye aldı
- 'Ne kadar kin varmış içinde'
- MHP eriyor, CHP birinci parti!
- CHP'den 'o tartışmaya' ilk açıklama
- Türkiye bir 'fırsatını' daha kaybetti
- Kurucular Kurulu'ndan açıklama geldi
- İBB Meclisi'nde Türkan Saylan kararı
- 'NATO ile ilişkisini sürdürmesi kabul edilemez'
- En uyuşuk burçlar hangileridir?