PSG'den Napoli'ye Khvicha Kvaratskhelia için çılgın hamle!

Yayınlanma: 28.05.2024 - 17:33

Güncelleme: 28.05.2024 - 17:33

Ligue 1'de sezonu şampiyon tamamlayan fakat takımın yıldızı Kylian Mbappe'yi kaptıran Paris Saint-Germain gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız verdi.

100 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDI

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Paris Saint-Germain gözünü Napoli'nin yıldızı Khvicha Kvaratskhelia'ya çevirdi.

Haberde Fransız devinin, 23 yaşındaki Gürcü oyuncu için 100 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ifade edildi.

45 MAÇTA 20 GOLE KATKI

Kylian Mbappe'nin ayrılığını aratmamak isteyen yönetimin bu transferi bitirmek için yoğun çaba da sarf ettiği iddia edildi.

Bu sezon Napoli formasıyla 45 resmi maça çıkan Khvicha Kvaratskhelia bu karşılaşmalarda 11 gol 9 asistlik skor katkısı sağladı.