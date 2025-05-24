Cumhuriyet Gazetesi Logo
Monako GP'de pole pozisyonu Lando Norris'in!

Monako GP'de pole pozisyonu Lando Norris'in!

24.05.2025 19:28:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Monako GP'de pole pozisyonu Lando Norris'in!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun sekizinci yarışı Monako Grand Prix'sinde pole pozisyonu McLaren pilotu Lando Norris'in oldu.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun sekizinci yarışı Monako Grand Prix'sine McLaren pilotu Lando Norris ilk sıradan başlayacak.

Circuit de Monaco olarak da bilinen 3,3 kilometrelik Monte Carlo Pisti'nde 78 tur üzerinden düzenlenen yarışta Norris 1 dakika 09.954 saniyelik derecesiyle ilk cebe yerleşti.

Britanyalı sürücü, bu sezon 2. kez pole pozisyonunun sahibi oldu.

Verstappen'in 0.109 saniye arkasındaki Monakolu Charles Leclerc (Ferrari) ikinci, 0.175 saniye gerisinde Avustralyalı Oscar Piastri (McLaren) ise üçüncü sırayı aldı.

Monako Grand Prix'si yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

İlgili Konular: #Formula 1 Monaco Grand Prix #Lando Norris #McLaren

İlgili Haberler

Formula 1 Japonya Grand Prix'sinde zafer Verstappen'in!
Formula 1 Japonya Grand Prix'sinde zafer Verstappen'in! Formula 1 Japonya Grand Prix'sinde kazanan isim Red Bull pilotu Max Verstappen oldu.
Formula 1 Bahreyn Grand Prix'si ne zaman? Formula 1 Bahreyn Grand Prix'i hangi kanalda, saat kaçta?
Formula 1 Bahreyn Grand Prix'si ne zaman? Formula 1 Bahreyn Grand Prix'i hangi kanalda, saat kaçta? Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 3. etabı Japonya Grand Prix'sini, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı. Yarışseverlerin gözü sonraki yarış olan Bahreyn Grand Prix'ine çevrildi. Peki, Formula 1 Bahreyn Grand Prix'si ne zaman? Formula 1 Bahreyn Grand Prix'i hangi kanalda, saat kaçta?
Formula 1'de sıradaki durak Suudi Arabistan
Formula 1'de sıradaki durak Suudi Arabistan Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun beşinci etabı Suudi Arabistan Grand Prix'siyle devam edecek.