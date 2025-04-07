Formula 1 Bahreyn Grand Prix'si ne zaman? Formula 1 Bahreyn Grand Prix'i hangi kanalda, saat kaçta?
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 3. etabı Japonya Grand Prix'sini, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı. Yarışseverlerin gözü sonraki yarış olan Bahreyn Grand Prix'ine çevrildi. Peki, Formula 1 Bahreyn Grand Prix'si ne zaman? Formula 1 Bahreyn Grand Prix'i hangi kanalda, saat kaçta?
Formula 1 Bahreyn Grand Prix'sine geri sayım başladı. Yarış severler bu sezonun 4. etabının tarihine ve diğer ayrıntılarını sosyal medyada araştırmaya başladı. Peki, Formula 1 Bahreyn Grand Prix'si ne zaman? Formula 1 Bahreyn Grand Prix'i hangi kanalda, saat kaçta?
FORMULA 1 GRAND PRİXSİ NE ZAMAN?
Sezonun dördüncü yarışı Bahreyn Grand Prix'si, 13 Nisan'da düzenlenecek.
FORMULA 1 GRAND PRİXSİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Yarışseverlerin heyecanla beklediği Formula 1 Grand Prix'sinin hangi kanalda ve Türkiye saatiyle kaçta yayınlanacağı henüz belli olmadı.
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