Formula 1 Bahreyn Grand Prix'si ne zaman? Formula 1 Bahreyn Grand Prix'i hangi kanalda, saat kaçta?

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 3. etabı Japonya Grand Prix'sini, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı. Yarışseverlerin gözü sonraki yarış olan Bahreyn Grand Prix'ine çevrildi. Peki, Formula 1 Bahreyn Grand Prix'si ne zaman? Formula 1 Bahreyn Grand Prix'i hangi kanalda, saat kaçta?

Formula 1 Bahreyn Grand Prix'si ne zaman? Formula 1 Bahreyn Grand Prix'i hangi kanalda, saat kaçta?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 07.04.2025 - 00:05

Formula 1 Bahreyn Grand Prix'sine geri sayım başladı. Yarış severler bu sezonun 4. etabının tarihine ve diğer ayrıntılarını sosyal medyada araştırmaya başladı. Peki, Formula 1 Bahreyn Grand Prix'si ne zaman? Formula 1 Bahreyn Grand Prix'i hangi kanalda, saat kaçta?

FORMULA 1 GRAND PRİXSİ NE ZAMAN?

Sezonun dördüncü yarışı Bahreyn Grand Prix'si, 13 Nisan'da düzenlenecek.

FORMULA 1 GRAND PRİXSİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? 

Yarışseverlerin heyecanla beklediği Formula 1 Grand Prix'sinin hangi kanalda ve Türkiye saatiyle kaçta yayınlanacağı henüz belli olmadı.


Etiketler: #formula 1 #Bahreyn Grand Prix #Grand Prix #ne zaman

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