Yayınlanma: 07.04.2025 - 00:05

Güncelleme: 07.04.2025 - 00:05

Formula 1 Bahreyn Grand Prix'sine geri sayım başladı. Yarış severler bu sezonun 4. etabının tarihine ve diğer ayrıntılarını sosyal medyada araştırmaya başladı. Peki, Formula 1 Bahreyn Grand Prix'si ne zaman? Formula 1 Bahreyn Grand Prix'i hangi kanalda, saat kaçta?

FORMULA 1 GRAND PRİXSİ NE ZAMAN?

Sezonun dördüncü yarışı Bahreyn Grand Prix'si, 13 Nisan'da düzenlenecek.

FORMULA 1 GRAND PRİXSİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Yarışseverlerin heyecanla beklediği Formula 1 Grand Prix'sinin hangi kanalda ve Türkiye saatiyle kaçta yayınlanacağı henüz belli olmadı.