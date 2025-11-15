Cumhuriyet Gazetesi Logo
Montella'dan maç öncesi Oğuz Aydın açıklaması! 'Bu nedenle tercih ettim'

Montella'dan maç öncesi Oğuz Aydın açıklaması! 'Bu nedenle tercih ettim'

15.11.2025 19:25:00
Montella'dan maç öncesi Oğuz Aydın açıklaması! 'Bu nedenle tercih ettim'

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Bulgaristan karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E grubu 5. maçında Bulgaristan ile Bursa'da karşılaşacak.

Karşılaşma öncesinde teknik direktör Vincenzo Montella, açıklamalarda bulundu.

OĞUZ AYDIN TERCİHİ

Oğuz Aydın tercihiyle alakalı Montella, "Ön taraftaki futbolcularımızla kestirilemez oyunumuza devam ettirip arka taraftan da devamlılık getirip dengeleri sabit tutabilecek bir değişiklik yaptım. Oğuz Aydın'ı bu nedenle tercih ettim" dedi.

"KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIZ"

Maçla ilgili değerlendirmede bulunan İtalyan teknik adam, "Aslında topa sahip olma oyunumuzu devam ettirmeliyiz, oyunu domine etmeliyiz. Son dönemlerde gelişen bir takım Bulgaristan. Son maçta İspanya'ya karşı geliştiklerini gösterdiler. Sabırlı olmalıyız. Aceleci davranmayacağız. Kazanmak için sahaya çıkacağız. Kalitemizi biliyoruz. Doğru yerlerde hamleler yaparak sonuca gitmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

