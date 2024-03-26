Montella'dan Arda Güler ve Abdülkerim Bardakcı açıklaması: 'Gelişim sürecini ilerletmek için...'

Yayınlanma: 26.03.2024 - 22:17

Güncelleme: 26.03.2024 - 22:18

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avusturya maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Montella maçla ilgili, ''Bu gelişim sürecini ilerletmek için mükemmel bir akşam. Taraftarımız da bizimle. En iyi şekilde kendimizi göstereceğiz." dedi.

'ÇOK BÜYÜK YETENEK'

Arda Güler'le ilgili konuşan Montella, "Arda Güler, çok büyük bir yetenekten bahsediyoruz. Geçmişte bunu kanıtladı. Oynamaya ihtiyacı var. İyi bir performans göstererek, kulübünde de daha fazla oynama fırsatı olsun isterim" ifadelerini kullandı.

'ŞU ANDA İYİ DURUMDA'

Abdülkerim Bardakcı'nın durumuyla ilgili de konuşan İtalyan teknik adam, "Şu anda çok iyi durumda. Herhangi bir sıkıntı yok. Geleceğimizin de önde gelen isimlerinden biri. Bizimle birlikte çalışıyor. Oynayabilir de oynamayabilir de." sözlerini sarf etti.

'DENEYİMLEMEK İSTEDİM'

Montella sözlerini, "Hem Kerem hem Kenan bizim sistemimize uygun bir şekilde, forvet arkasında da oynayabilir. Doğal pozisyonları kanat, orada da oynayabileceklerini düşündüğüm için deneyimlemek istedim. Derinlere koşu atan futbolcular, futbolda çok önemlidir. İkisi de o tarz oyuncular. Maç esnasında da yer değiştirebilirler kendi aralarında konuşarak." şeklinde noktaladı.