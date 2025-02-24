Montella'dan canlı yayında Kenan Yıldız'a sürpriz çıkış: 'Başarırsan daha fazla gol atabilirsin'

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un Cagliari'yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşma sonrasında A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile Kenan Yıldız'ın yaşadığı diyalog gündem oldu.

Montella'dan canlı yayında Kenan Yıldız'a sürpriz çıkış: 'Başarırsan daha fazla gol atabilirsin'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.02.2025 - 14:39

İtalya Serie A'da Juventus, deplasmanda Cagliari'yi Vlahovic'in golüyle 1-0 yendi. Karşılaşmanın ardından röportaj veren Kenan Yıldız, stüdyoda bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile dikkat çeken bir konuşma gerçekleştirdi.

Montella canlı yayında röportaj veren Kenan Yıldız'a, "Galibiyet için tebrikler. Seni daha iyi oynarken ne zaman göreceğim? Başarırsan daha da fazla gol atabilirsin" ifadelerini kullandı.

Kenan Yıldız ise Montella'ya "Evet, bugün en az 2 gol atmalıydım" dedi.

İtalyan çalıştırıcı konuşmasının devamında, "Harika bir kontrol yaptı. İlk kontrolü golle sonuçlandırdı değil mi? Keşke kaleciyi izlerken biraz daha dikkatli olsaydı. Ben eski bir forvet olarak topu en yakın direğe, yani ilk direğe vururdum. Son kararda biraz daha net olman için zamanın olacak" ifadelerini kullandı.

Kenan Yıldız bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 38 maçta 6 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.


Etiketler: #Kenan Yıldız #Vincenzo Montella #juventus

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